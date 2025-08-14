В «ПСЖ» высказались о важности Сафонова в команде

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике после победы в Суперкубке УЕФА отметил важность российского вратаря Матвея Сафонова для команды. Его слова приводит RMC Sport.

«Я очень доволен тем, как Люка Шевалье закончил матч. Это важно для него. Он проявил характер и индивидуальность. Я доволен его выступлением и присутствием Сафонова, он тоже помог. Мы на правильном пути, мы постоянно совершенствуемся. И я думаю, что мы будем становиться лучше по ходу сезона», — подчеркнул специалист.

В поединке «ПСЖ», который выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2024/25, сражался с победителем Лиги Европы — лондонским «Тоттенхэмом». До 85-й минуте парижская команда уступала со счетом 0:2, однако сумела сравнять счет и перевести игру в серию пенальти, где оказалась точнее — 4:3.

Сафонов провел матч на скамейке запасный, в воротах сыграл новичок клуба Лука Шевалье.

2 августа стало известно, что парижане предложили Сафонова «Галатасараю». В турецкой команде заявили о том, что рассмотрят вариант с трансфером Сафонова, если им не удастся подписать другого голкипера мирового уровня. Позднее популярный турецкий журналист Якуб Чинар заявил, что главному тренеру «Галатасарая» Окану Буруку кандидатура Сафонова не понравилась.

12 августа появилась информация, что Сафонов отказался покидать «ПСЖ».

Ранее Сафонов записал видео после победы в Суперкубке УЕФА.