«Динамо» обратилось к болельщикам после неудачного старта сезона

Московское «Динамо» в своем Telegram-канале выступило с заявлением после неудачного старта нового сезона.

«Благодарим каждого динамовца, кто верит в команду и остается рядом, несмотря ни на что. Бело-голубым как никогда нужна ваша поддержка — вместе мы всё преодолеем и станем сильнее. Всегда ждем вас на трибунах родного стадиона», — говорится в сообщении пресс-службы.

В первых четырех турах Российской премьер-лиги (РПЛ) команда Валерия Карпина сумела добыть всего одну победу.

Встреча группового этапа Кубка России против «Краснодара», которая состоялась в Москве на стадионе «ВТБ Арена», завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей. На 19-й минуте отличился 18-летний нападающий «Краснодара» Казбек Мукаилов, а на 34-й — Густаво Фуртадо. На 44-й минуте Мукаилов оформил дубль, а окончательный результат установил Эдуард Сперцян на 87-й минуте.

Краснодар» и «Динамо» выступают в группе D вместе с «Сочи» и самарскими «Крыльями Советов». После двух туров «Краснодар» идет вторым с тремя очками, «Динамо» — третьим также с тремя баллами.

Ранее Карпин заявил, что «Динамо» нужно время.