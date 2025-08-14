«Решил, что нет смысла упираться»: теннисист Хачанов о снятии с матча из-за травмы

Российский теннисист Карен Хачанов в комментарии «Больше!» заявил, что снялся с матча против немца Александра Зверева в 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Цинциннати, чтобы не усугубить травму.

«Странное ощущение, то есть, если ты не готов, ты не выходишь в принципе на корт. Но я именно во время матча почувствовал дискомфорт — заболела спина. Та же самая травма, которая меня беспокоила несколько раз в течение последних лет. Поэтому решил, что нет смысла, наверное, упираться именно сейчас», — поделился он.

Первый сет Хачанов проиграл — 5:7, а во второй партии при счете 0:3 вызвал на корт врача, после чего отказался продолжать борьбу из-за болевых ощущений.

В четвертьфинале Зверев сыграет с победителем пары Бен Шелтон (США) — Иржи Легечка (Чехия).

В августе Хачанов дошел до финала еще одного «Мастерса» — в Торонто. В ночь на 8 августа он проиграл матч за трофей представителю США Бену Шелтону. Встреча, которая длилась 2 часа 48 минут, завершилась в трех сетах с результатом 7:6 (7:5), 4:6, 6:7 (3:7).

Хачанову 29 лет, он имеет в своем активе восемь титулов ATP. Его лучшими результатами на турнирах Большого шлема являются полуфиналы Australian Open (2023) и US Open (2022). Он пропустил летние Олимпийские игры — 2024 в Париже, хотя Международный олимпийский комитет одобрил его кандидатуру для участия.

На летних Олимпийских играх — 2020 в Токио, которые состоялись в 2021 году из-за пандемии коронавирусной инфекции, Хачанов завоевал серебряную медаль в одиночном разряде, проиграв в финале турнира немецкому теннисисту Александру Звереву.

