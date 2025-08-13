Легендарная 45-летняя теннисистка сыграет на турнире Большого шлема

Бывшая первая ракетка мира, 45-летняя американская теннисистка Винус Уильямс получила уайлд-кард на турнир Большого шлема US Open. Об этом в социальных сетях сообщает пресс-служба соревнований.

Ранее Уильямс-старшая получала приглашения на два американских турнира. В Вашингтоне она в первом матче обыграла Пейтон Стирнс, а во втором круге проиграла Магдалене Фреш из Польши. На старте турнира в Цинциннати Уильямс уступила испанке Джессике Бузас-Манейро.

Открытый чемпионат США по теннису начнется 18 августа и завершится 8 сентября.

Уильямс семь раз выигрывала турниры «Большого шлема» в одиночном разряде, 14 — в парном. Также на ее счету четыре золотых медали Олимпийских игр (2000, 2000, 2008, 2012) и одна серебряная (2016).

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

