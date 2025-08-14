Определился победитель Суперкубка УЕФА

Французский «ПСЖ» стал обладателем Суперкубка УЕФА по футболу, обыграв английский «Тоттенхэм».

Основное время встречи, которая состоялась на стадионе «Блуэнерджи» в итальянском Удине, завершилось со счетом 2:2. Сперва дважды забили англичане: на 39-й минуте отличился Мики ван де Вен, а на 48-й — Кристиан Ромеро. На 85-й минуте Ли Кан Ин отыграл один мяч, а на 90+4-й минуте в серию пенальти игру перевел Гонсалу Рамуш.

По итогам 11-метровых ударов со счетом 4:3 точнее оказались французы.

Ворота «ПСЖ» защищал французский вратарь Люка Шевалье. Россиянин Матвей Сафонов провел матч на скамейке запасных.

Сафонов провел один сезон в «ПСЖ» в статусе сменщика Джанлуиджи Доннаруммы и отыграл 14 матчей во всех турнирах, став победителем чемпионата, Кубка и Суперкубка Франции, а также Лиги чемпионов. Сообщается, что украинский защитник Илья Забарный, которого парижане хотят купить у английского «Борнмута», отказывается переходить в клуб из-за наличия в нем российского футболиста, в связи с чем Сафонов может быть продан.

Ранее появилась информация, что Сафонов разозлился на «ПСЖ» из-за сложившейся ситуации.