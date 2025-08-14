В «Балтике» оценили возможный переход главного тренера команды в «Спартак»

Полузащитник «Балтики» Максим Петров на фоне слухов о переходе главного тренера команды Андрея Талалаева в московский «Спартак» заявил, что он спокойно может тренировать красно-белых. Его слова приводит «Советский спорт».

«Я думаю, вы сами видите, как мы играем. Талалаев — большой тренер. Я считаю, что он может спокойно тренировать и такие большие команды! Не хочется его отпускать? Не могу на такой вопрос ответить, это не ко мне. Лучшие качества? Он – большой мотиватор!» — заявил Петров.

Талалаев занял пост главного тренера «Балтики» 6 сентября 2024 года, когда команда выступала во втором по силе дивизионе страны — Первой лиге.

Под его руководством калининградский клуб занял первое место в турнире, набрав 69 очков в 34 матчах, и поднялся в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

В первых турах РПЛ сезона-2025/26 «Балтика» сыграла вничью с московским «Динамо» и самарскими «Крыльями Советов» (1:1), разгромила столичный «Спартак» (3:0) и победила «Оренбург» (3:2). В турнирной таблице калининградцы идут на пятом месте с восемью очками.

Ранее футболист «Балтики» назвал тренера Талалаева очень эмоциональным.