На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Африканский футболист в шоке от российского тренера: я видел мало таких людей

Футболист «Балтики» Йенне назвал тренера Талалаева очень эмоциональным
true
true
true
close
Александр Вильф/РИА Новости

Нападающий калининградской «Балтики» — Тентон Йенне из Нигерии — назвал удивившую его особенность главного тренера команды — 52-летнего российского специалиста Андрея Талалаева. Слова футболиста приводит портал Legalbet.

«Талалаев — очень эмоциональный. Сказать честно, я видел мало таких людей. Но он старается делать нас лучше, заставляет двигаться вперед. Мне было очень приятно с ним познакомиться, и я крайне рад работать с таким тренером», — сказал Йенне.

Талалаев занял пост главного тренера «Балтики» 6 сентября 2024 года, когда команда выступала во втором по силе дивизионе страны — Первой лиге.

Под его руководством калининградский клуб занял первое место в турнире, набрав 69 очков в 34 матчах, и поднялся в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

В первых трех турах РПЛ сезона-2025/26 «Балтика» сыграла вничью с московским «Динамо» (1:1), разгромила столичный «Спартак» (3:0) и победила «Оренбург» (3:2).

В данный момент команда занимает третье место в турнирной таблице с семью очками, уступая только «Крыльям Советов» и «Локомотиву».

Ранее арбитр врезался в оператора во время матча «Зенит» — ЦСКА.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами