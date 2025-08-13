«Грязь, земля, шипы и тяжелый труд»: бизнесвумен об идее Загитовой открыть цветочный магазин

Основатель школы цветочного бизнеса, совладелец оптовой компании, специализирующейся на продаже цветов, Александра Постнова отреагировала на желание фигуристки открыть цветочный магазин, заявив, что этот бизнес связан с тяжелым трудом, передает Sport24.

«Все думают, что это очень легко. Но на самом деле денег в этом не так много, как многие думают. Занятие красивое со стороны покупателя. Со стороны владельца — грязь, земля, холодная вода, шипы, тяжелый физический труд», — сказала Постнова.

Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она приостановила карьеру в 2019 году, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила.

Ранее Загитова показала фото рук после боксерской тренировки.