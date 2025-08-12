На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Главный конкурент Сафонова объявил об уходе из «ПСЖ»

Вратарь Доннарумма объявил о своем уходе из «ПСЖ»
Jon Olav Nesvold/Keystone Press Agency/Global Look Press

Итальянский вратарь Джанлуиджи Доннарумма на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщил, что не покинет французский «ПСЖ».

«К сожалению, кто-то решил, что я больше не могу быть частью коллектива и вносить свой вклад в его успех. Я разочарован и огорчен. Я надеюсь, что у меня будет возможность еще раз посмотреть в глаза болельщикам на «Парк де Пренс» и попрощаться с ними так, как это должно быть сделано», — заявил вратарь.

12 августа стало известно, что Доннарумма не включен в заявку команды на матч за Суперкубок УЕФА против лондонского «Тоттенхэма».

Итальянец выступал за парижский клуб с 2021 года. За это время он сыграл 161 матч, в 56 из которых оставил ворота в неприкосновенности. Доннарумма вместе с командой завоевал десять трофеев: четырежды он брал чемпионат Франции, дважды завоевывал Кубок страны, три раза становился победителем Суперкубка, также он стал победителем Лиги чемпионов.

Его конкурентом за место в составе в прошлом сезоне стал российский вратарь Матвей Сафонов, который также может покинуть парижский клуб из-за подписания украинского защитника Ильи Забарного.

Ранее Забарный не стал подписываться на Сафонова в соцсетях.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Франции
