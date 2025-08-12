Олимпийский чемпион из Швеции в 13-й раз побил мировой рекорд

Швед Дюплантис в 13-й раз побил мировой рекорд в прыжках с шестом

Шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис установил новый мировой рекорд на Мемориале Иштвана Дьюлаи в Будапеште.

Спортсмен показал результат результат 6,29 м. Он обновил собственный рекорд в 13-й раз.

До этого Дюплантис побил собственный рекорд 15 июня на этапе «Бриллиантовой лиги» в Стокгольме, взяв с первой попытки высоту 6,28 м.

В 2024 году Дюплантис на летних Олимпийских играх — 2024 установил мировой рекорд с результатом 6,25 м. Эту высоту он взял с третьей попытки, превзойдя собственное достижение в 6,24 м, установленное 20 апреля на этапе «Бриллиантовой лиги» в китайском Сямыне. Предыдущий олимпийский рекорд 6,03 м принадлежал представителю Бразилии Тьяго Брасу да Силве на Олимпиаде-2016.

Через несколько недель после Олимпиады в Париже шведский атлет обновил собственный мировой рекорд и показал результат 6,26 м в рамках этапа Бриллиантовой лиги в польском Хожуве.

Дюплантису 25 лет. Он двукратный олимпийский чемпион, золотые медали он завоевал на летних Олимпиадах в 2021 (изначально Игры в Токио должны были пройти в 2020 году, но были перенесены из-за пандемии коронавирусной инфекции) и 2024 годах, также на счету шведского атлета две победы на чемпионатах мира и три на европейских первенствах.

