Чемпионка России раскрыла, почему не смогла показать лучший результат в мире

Кнороз заявила, что не показала лучший результат сезона в мире из-за страха
Григорий Сысоев/РИА Новости

Российская легкоатлетка Полина Кнороз заявила, что не смогла показать лучший результат сезона в мире из-за страха от прыжков с новым шестом для больших высот. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Мой прыжок на 4,86 метра — это очень хорошая заявка на мировую арену. Можно было брать и 4,92, но тут вмешался человеческий фактор: я раньше никогда не прыгала так высоко, и мне было страшно, я испугалась. Нужно было брать другие шесты, а они имеют другую толщину», — заявила Кнороз.

На чемпионате России в Казани 26-летняя Кнороз победила с личным рекордом — 4,86 м. В статусе чемпиона она установила планку на 4,92 м, но эта высота ей не покорилась.

В рейтинге лучших результатов сезона в мире Кнороз расположилась на втором месте. Первую строчку занимает Аманда Молл из США с прыжком на 4,91 м.

Кнороз — обладательница звания мастера спорта международного класса (2017).

Ранее Кнороз раскрыла мотивацию продолжать выступления.

