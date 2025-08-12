На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Зенит» и «Рубин» назвали составы на матч Кубка России

«Зенит» и «Рубин» объявили составы на матч второго тура Кубка России
Григорий Соколов/РИА Новости

Петербургский «Зенит» и казанский «Рубин» назвали стартовые составы на второй матч группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

«Зенит»: Адамов, Вега, Алип, Эракович, Адамов, Горшков, Михайлов, Глушенков, Мостовой, Гонду, Кассьерра.

«Рубин»: Нигматуллин, Кабутов, Тесленко, Нижегородов, Грицаенко, Йочич, Апшацев, Зотов, Ломовицкий, Юкич, Мукба.

Поединок состоится на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 18:30 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка, главным арбитром которого назначен Сергей Чебан.

В первом туре группового этапа «Зенит» одержал выездную победу над грозненским «Ахматом» со счетом 2:1. Казанская команда также стартовала в Кубке России с победы, обыграв на домашнем стадионе «Оренбург» — 2:0.

В следующем туре «Рубин» на выезде сразится с «Ахматом» 26 августа, стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени. Петербургская команда в тот же день на выезде сразится с «Оренбургом», начало матча — 18:30 мск.

Ранее появилась информация, что «Зенит» хочет сменить тренера.

