ГОООООООООООООООООООЛ! Мирлинд Даку — 0:1! Стремительная контратака «Рубина» после давления «Зенита». Даку бросили в прорыв проникающим пасом, он обыграл Эраковича и уже из штрафной пробил под перекладину в дальний угол!
Угловой «Зенита». Мостовой выполнил подачу, но воздух опять выиграла защита «Рубина».
Шикарный удар Юрия Горшкова со штрафного в обвод стенки, но «Рубин» спасла штанга!
Марат Апшацев, Александар Юкич и Энри Мукба покинули поле у «Рубина», а Велдин Ходжа, Мирлинд Даку и Никола Чумич вступили в игру.
Богдан Йочич получил за этот фол желтую карточку.
Ярослава Михайлова, пошедшего в дриблинг, сбили прямо перед штрафной «Рубина», уже внутри полукруга. Очень опасный стандарт!
Первые замены в матче готовятся, причем у «Рубина», хотя он поинтереснее выглядит на старте второго тайма.
«Рубин» в очередную быструю атаку вылетел, Апшацев вернул мяч Юкичу, но тот пяткой отдал сопернику.
Александар Юкич сорвал быструю атаку «Рубина» и получил желтую карточку.
Подача на ближний угол ворот — защитники «Зенита» выбили мяч.
Неплохую быструю атаку провел «Рубин», но так и не довел ее до удара. Правда, во второй фазе наступления казанцы заставили Арсена Адамова выбить на угловой.
Поеееееехали! Второй тайм начался.
Не самый яркий первый тайм, хотя моменты были, а «Зенит» даже забил, правда, из офсайда, из-за чего гол был отменен. 7(3) — 1(0) по ударам, 78% на 22% по владению мячом. Ждем, что будет во второй половине встречи.
А вот и свисток на перерыв.
К первому тайму добавлена одна минута.
Михайлов пробил в защитника в позиционной атаке «Зенита», а хорошую подачу Мостового с углового сняла защита «Рубина».
«Зенит» активно давит позиционно на чужой половине поля, пытаясь растянуть оборону гостей переводами с фланга на фланг.
Вега подал на дальнюю штангу, где Кассьера перепрыгнул защитника, но Нигматуллин забрал на выходе в прыжке в руки.
Мостовой хитро разыграл угловой с Глушенковым и подал на дальнюю сторону вратарской, там последовала скидка назад, но дальше мяч стал добычей обороны «Рубина».
Опасная передача верхом от лицевой на линию вратарской в центр набегавшему Кассьере, но защитники «Рубина» успели снять воздух.
Глушенков классно закинул в штрафной на Горшкова, чей рывок прозевали защитники. Удар в касание — в сантиметрах над перекладиной!
VAR проверил и подтвердил, что офсайд был. Гол не засчитан!
Классно сыграл Глушенков, получив мяч на правой стороне штрафной, убрал под себя и пробил в дальний угол — Нигматуллин не дотянулся в прыжке, но боковой арбитр сразу же поднял флажок!
Грицаенко добрался до мяча после подачи Кабутова, но от головы защитника «Рубина» мяч взмыл в воздух и прилетел в руки Денису Адамову.
И еще один фол Глушенкова неподалеку от своей штрафной. Точка для подачи.
И снова ничего интересного не происходит.
Прошел заброс по правому краю из глубины на Глушенкова, но Нигматуллин выскочил из ворот и забрал мяч на границе штрафной, опередив соперника.
«Зенит» по-прежнему много контролирует мяч, но это само по себе ему ничего не дает.
Пока ничего особенно интересного сейчас на поле не происходит.
82% времени матча владеет мячом «Зенит» на данный момент.
Развалилась стенка, но мяч после удара Кабутова, пройдя между игроками «Зенита», угодил в сетку с внешней стороны.
А вот «Рубин» запрессинговал Глушенкова у штрафной «Зенита», и Максим сбил Апшацева — очень опасный штрафной!
«Зенит» владеет полным территориальным преимуществом на старте игры.
Арсен Адамов мощно и неточно приложился издали.
Неточным ударом Горшкова с лета с линии штрафной после скидки Мостового закончилась атака «Зенита».
Глушенков после заброса из глубины нанес удар с лета с острого угла — в руки Нигматуллину.
«Зенит» провел позиционную атаку, Гонду заработал на себе фол слева от штрафной. Мостовой подал, но точно в руки голкиперу «Рубина».
Поееееехали! Матч начался.
Встречу обслуживает бригада арбитров с Сергеем Чебаном из Москвы во главе.
А вот стартовый состав «Рубина» от Рашида Рахимова: Нигматуллин — Тесленко, Грицаенко, Нижегородов, Рожков — Кабутов, Апшацев, Зотов, Юкич — Ломовицкий, Мукба.
Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер «Зенита» Сергей Семак:
Д. Адамов — А. Адамов, Эракович, Алип, Вега — Горшков, Михайлов, Мостовой, Глушенков — Гонду, Кассьера.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче групповой стадии Кубка России санкт-петербургский «Зенит» принимает на своем поле казанский «Рубин». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.