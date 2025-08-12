На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Реванш за чемпионат: «Зенит» принимает «Рубин» в Кубке. LIVE

Кубок России. Путь РПЛ. Группа А. 2-й тур. «Зенит» — «Рубин». ОНЛАЙН

Нафис Сиразетдинов/РИА Новости
В матче второго тура групповой стадии Кубка России «Зенит» в Санкт-Петербурге принимает казанский «Рубин». В игре чемпионата подопечные Сергея Семака упустили перевес в два мяча, сыграв с командой Рашида Рахимова вничью. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Fonbet Кубок России. Группа A. 2-й тур
2-й тайм
12 августа 18:30
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
0 : 1
Рубин
Казань, Россия
62' Даку
Стадион «Газпром Арена», Санкт-Петербург, Россия
1-й тайм
2-й тайм

48' Юкич

57' Йочич 62' Даку

Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
62'

ГОООООООООООООООООООЛ! Мирлинд Даку — 0:1! Стремительная контратака «Рубина» после давления «Зенита». Даку бросили в прорыв проникающим пасом, он обыграл Эраковича и уже из штрафной пробил под перекладину в дальний угол!

61'

Угловой «Зенита». Мостовой выполнил подачу, но воздух опять выиграла защита «Рубина».

58'

Шикарный удар Юрия Горшкова со штрафного в обвод стенки, но «Рубин» спасла штанга!

57'

Марат Апшацев, Александар Юкич и Энри Мукба покинули поле у «Рубина», а Велдин Ходжа, Мирлинд Даку и Никола Чумич вступили в игру.

57'

Богдан Йочич получил за этот фол желтую карточку.

56'

Ярослава Михайлова, пошедшего в дриблинг, сбили прямо перед штрафной «Рубина», уже внутри полукруга. Очень опасный стандарт!

54'

Первые замены в матче готовятся, причем у «Рубина», хотя он поинтереснее выглядит на старте второго тайма.

51'

«Рубин» в очередную быструю атаку вылетел, Апшацев вернул мяч Юкичу, но тот пяткой отдал сопернику.

49'

Александар Юкич сорвал быструю атаку «Рубина» и получил желтую карточку.

48'

Подача на ближний угол ворот — защитники «Зенита» выбили мяч.

47'

Неплохую быструю атаку провел «Рубин», но так и не довел ее до удара. Правда, во второй фазе наступления казанцы заставили Арсена Адамова выбить на угловой.

46'

Поеееееехали! Второй тайм начался.

Перерыв

Не самый яркий первый тайм, хотя моменты были, а «Зенит» даже забил, правда, из офсайда, из-за чего гол был отменен. 7(3) — 1(0) по ударам, 78% на 22% по владению мячом. Ждем, что будет во второй половине встречи.

45+2'

А вот и свисток на перерыв.

45+1'

К первому тайму добавлена одна минута.

45'

Михайлов пробил в защитника в позиционной атаке «Зенита», а хорошую подачу Мостового с углового сняла защита «Рубина».

43'

«Зенит» активно давит позиционно на чужой половине поля, пытаясь растянуть оборону гостей переводами с фланга на фланг.

40'

Вега подал на дальнюю штангу, где Кассьера перепрыгнул защитника, но Нигматуллин забрал на выходе в прыжке в руки.

38'

Мостовой хитро разыграл угловой с Глушенковым и подал на дальнюю сторону вратарской, там последовала скидка назад, но дальше мяч стал добычей обороны «Рубина».

37'

Опасная передача верхом от лицевой на линию вратарской в центр набегавшему Кассьере, но защитники «Рубина» успели снять воздух.

34'

Глушенков классно закинул в штрафной на Горшкова, чей рывок прозевали защитники. Удар в касание — в сантиметрах над перекладиной!

33'

VAR проверил и подтвердил, что офсайд был. Гол не засчитан!

32'

Классно сыграл Глушенков, получив мяч на правой стороне штрафной, убрал под себя и пробил в дальний угол — Нигматуллин не дотянулся в прыжке, но боковой арбитр сразу же поднял флажок!

31'

Грицаенко добрался до мяча после подачи Кабутова, но от головы защитника «Рубина» мяч взмыл в воздух и прилетел в руки Денису Адамову.

30'

И еще один фол Глушенкова неподалеку от своей штрафной. Точка для подачи.

27'

И снова ничего интересного не происходит.

24'

Прошел заброс по правому краю из глубины на Глушенкова, но Нигматуллин выскочил из ворот и забрал мяч на границе штрафной, опередив соперника.

22'

«Зенит» по-прежнему много контролирует мяч, но это само по себе ему ничего не дает.

19'

Пока ничего особенно интересного сейчас на поле не происходит.

16'

82% времени матча владеет мячом «Зенит» на данный момент.

13'

Развалилась стенка, но мяч после удара Кабутова, пройдя между игроками «Зенита», угодил в сетку с внешней стороны.

12'

А вот «Рубин» запрессинговал Глушенкова у штрафной «Зенита», и Максим сбил Апшацева — очень опасный штрафной!

10'

«Зенит» владеет полным территориальным преимуществом на старте игры.

8'

Арсен Адамов мощно и неточно приложился издали.

5'

Неточным ударом Горшкова с лета с линии штрафной после скидки Мостового закончилась атака «Зенита».

4'

Глушенков после заброса из глубины нанес удар с лета с острого угла — в руки Нигматуллину.

2'

«Зенит» провел позиционную атаку, Гонду заработал на себе фол слева от штрафной. Мостовой подал, но точно в руки голкиперу «Рубина».

1'

Поееееехали! Матч начался.

18:30

Встречу обслуживает бригада арбитров с Сергеем Чебаном из Москвы во главе.

18:25

А вот стартовый состав «Рубина» от Рашида Рахимова: Нигматуллин — Тесленко, Грицаенко, Нижегородов, Рожков — Кабутов, Апшацев, Зотов, Юкич — Ломовицкий, Мукба.

18:20

Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер «Зенита» Сергей Семак:

Д. Адамов — А. Адамов, Эракович, Алип, Вега — Горшков, Михайлов, Мостовой, Глушенков — Гонду, Кассьера.

18:15

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче групповой стадии Кубка России санкт-петербургский «Зенит» принимает на своем поле казанский «Рубин». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

