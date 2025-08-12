Журналист рассказал о последствиях ужесточения лимита на легионеров в РПЛ

Журналист Орлов об ужесточении лимита на легионеров: зарплаты снова повысятся

Геннадий орлов высказался против ужесточения лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает «Чемпионат».

«Вы представляете, какая начнется игра агентов и какая головная боль снова возникнет у команд? Как начнут переманивать россиян из клуба в клуб! Цены и зарплаты снова повысятся. Цена качеству и близко не будет соответствовать», — сказал Орлов.

5 августа Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что в РПЛ будет ужесточение лимита на легионеров. На сегодняшний момент в чемпионате России действует лимит, согласно которому клуб может заявить не более 13 иностранных игроков, а на поле одновременно могут находиться восемь легионеров.

После четырех туров РПЛ ЦСКА набрал восемь очков и временно занимает вторую строчку в таблице. «Рубин» с семью баллами располагается на пятой строчке.

Ранее лидер московского ЦСКА выступил против ужесточения лимита на легионеров.