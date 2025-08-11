«Пока, к сожалению, вот так»: Карпин о неудачном старте «Динамо» в РПЛ

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин после ничейного результата в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи» признал, что столичный клуб неудовлетворительно начал сезон. Его слова приводит официальный сайт «Динамо».

«Понятно, что это неудовлетворительный результат. Мы ожидали большего. Но и с «Краснодаром», и сегодня было тяжело усилить игру кем-то со скамейки. Пока, к сожалению, вот так. В этих травмах винить кого-то нельзя, они все разные – и долгие, и недолгие», — отметил специалист.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Фишт», завершилась со счетом 1:1. На 18-й минуте гол Дениса Макарова был отменен после просмотра VAR, а на 37-й минуте он забил по правилам. На 85-й минуте Максим Мухин помог «Сочи» уйти от поражения.

После четырех туров «Динамо» идет на девятом месте, имея пять очков. В следующем туре столичный клуб сыграет с еще одной московской командой — ЦСКА. Встреча пройдет 17 августа, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

