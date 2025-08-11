Скандального футболиста «Зенита» призвали замолчать

Бывший футболист «Зенита», «Краснодара», «Локомотива» и сборной России Игорь Смольников объяснил спад в игре нападающего «Зенита» Максима Глушенкова тем, что 26-летний игрок тратит слишком много энергии на интервью и гораздо меньше сил вкладывает в свою игру на поле. Слова экс-защитника приводит портал Legalbet.

«Зенит» — это такая команда, в которой всегда нужно показывать свой максимум, — сказал Смольников. — Глушенкову надо поменьше слов — и побольше доказывать делом. Рядом с ним играют сильные футболисты. Для него это плюс, потому что рядом с ними он может показывать свою лучшую сторону».

Смольников выразил уверенность в том, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак сможет разобраться в причинах плохой игры Глушенкова и вернуть футболиста в его лучшую форму.

В текущем сезоне нападающий принял участие в четырех матчах и не смог записать на свой счет ни одного результативного действия.

Отец Глушенкова угрожал, что футболист задумается о смене клуба, если Семак продолжит менять его в перерыве.

Легенда ЦСКА Владимир Пономарев посоветовал «Зениту» продать Глушенкова, чье поведение в последнее время становится скандальным.

