Лидер «Зенита» может покинуть клуб уже этим летом

Колумбийский нападающий «Зенита» Матео Кассьерра может покинуть клуб до конца летнего трансферного окна. Об этом сообщает Vprognoze.ru.

Отмечается, что сменить клубную прописку хочет сам футболист. Однако «Зенит» не готов продать его: речь идет об аренде на сезон-2025/26. Одним из приоритетных вариантов называется испанская «Севилья».

Кассьерра выступает за петербургский клуб с 2022 года, его текущее рабочее соглашение рассчитано до 2027 года. В минувшем сезоне футболист провел 39 матчей во всех турнирах за клуб, забил 12 мячей и отдал пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Кассьерры в €10 млн.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022.

