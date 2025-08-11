На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Лидер «Зенита» может покинуть клуб уже этим летом

Футболист «Зенита» Кассьерра может покинуть команду до конца трансферного окна
true
true
true
close
Григорий Соколов/РИА Новости

Колумбийский нападающий «Зенита» Матео Кассьерра может покинуть клуб до конца летнего трансферного окна. Об этом сообщает Vprognoze.ru.

Отмечается, что сменить клубную прописку хочет сам футболист. Однако «Зенит» не готов продать его: речь идет об аренде на сезон-2025/26. Одним из приоритетных вариантов называется испанская «Севилья».

Кассьерра выступает за петербургский клуб с 2022 года, его текущее рабочее соглашение рассчитано до 2027 года. В минувшем сезоне футболист провел 39 матчей во всех турнирах за клуб, забил 12 мячей и отдал пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Кассьерры в €10 млн.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022.

Ранее сообщалось, что российский футболист получил травму в курьезном эпизоде.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами