«Она попала под гипноз»: футболист Тарасов о матери, отдавшей 6 млн мошенникам

Футболист Тарасов заявил, что мошенники загипнотизировали его мать
Российский футболист Дмитрий Тарасов на своей странице в социальных сетях рассказал о состоянии своей матери, которая стала жертвой мошенников.

«Запомните ещё важную вещь, что «Госуслуги», банки и так далее и сотрудники ФСБ никогда не будут с вами разговаривать по телефону. Моя мама попала под гипноз. Сейчас с ней работают психотерапевты, с ней все хорошо. Она рядом со мной, у меня дома находится. Мы написали заявление в полицию. Сейчас идет расследование», — рассказал он.

Женщина отдала преступникам 6 млн рублей. Также она продала машину.

Инцидент произошел 5 августа. Сначала неизвестные заявили о взломе «Госуслуг», а затем соединили с «сотрудником ФСБ». Жертва занимала деньги и переводила разными суммами в течение трех дней. Также женщине запретили звонить сыну.

Тарасов во время профессиональной карьеры футболиста выступал за «Локомотив», «Рубин» «Москву» и «Томь». Он завершил карьеру в 2021 году. Его последним клубом в профессиональной карьере стал «Велес» из Подмосковья. Также в своей карьере он провел несколько матчей за сборную России.

Ранее тренер «Локомотива» стал жертвой мошенников и потерял 11 млн рублей.

