Тренер «Локомотива» стал жертвой мошенников и потерял 11 млн рублей

Тренер вратарей московского «Локомотива» Заур Хапов стал жертвой мошенников и отдал им около 11 млн рублей. Об этом пишет Telegram-канал «Sport Baza».

По информации источника, злоумышленники «разводили» тренера около месяца. Впервые с ним связались 20 июля, и с тех пор мошенники стали постоянно звонить Хапову, писать ему в мессенджеры. Они представлялись то сотрудниками Федерального Казначейства, то силовиками. Хапова обманывали почти месяц и в конце концов убедили, что мошенники могут получить доступ к его банковским счетам, а значит деньги нужно снять и положить куда-то в более безопасное место. К примеру, тренеру предложили отдать средства курьеры, чтобы тот отнес их в «безопасное место».

В июле специалист несколько раз встречался с курьерами, которым отдал в общей сумме порядка 11,7 млн рублей. И только после этого он понял, что попал в руки мошенников.

Хапов более всего проявил себя, выступая за владикавказскую «Аланию», в составе которой стал чемпионом России в 1995 году. Привлекался в состав сборной России, за которую сыграл три товарищеских матча (в 1994 году, один из них — неофициальный). В «Локомотиве» на разных должностях он начал работать с 2016 года.

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