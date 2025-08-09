Мама российского футболиста отдала мошенникам более 6 млн рублей

SHOT: маму футболиста Тарасова обманули мошенники на 6 млн рублей и машину

Мама футболиста Дмитрия Тарасова отдала мошенникам более 6 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Также она продала им машину.

Инцидент произошел 5 августа. Сначала неизвестные заявили о взломе «Госуслуг», а затем соединили с «сотрудником ФСБ». Жертва занимала деньги и переводила разными суммами в течение трех дней. Также женщине запретили звонить сыну.

Семья написала заявление в полицию. С пострадавшей работают психотерапевты, а Тарасов заявил, что компенсирует потерянное.

В августе россиянка ограбила два офиса микрозаймов по указке мошенников. В июле тренер «Локомотива» стал жертвой мошенников и потерял 11 млн рублей, а в январе чемпиона России по Dota 2 обманули телефонные мошенники.

Ранее мошенники обманули олимпийского чемпиона по биатлону на 3 млн рублей.