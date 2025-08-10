В «Спартаке» рассказали о прогрессе Дмитриева

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович после поражения в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Локомотива» заявил, что в восторге от игры полузащитника Игоря Дмитриева. Его слова приводит корреспондент «Газеты.Ru».

«Здорово, когда молодой футболист так проявляет себя, я очень рад за Игоря. Он — настоящий зверь, полностью отдается работе на тренировках. Я знал о его таланте, о его качествах, но то, с какой самоотдачей он трудится, даже для меня стало открытием. Это будущее нашей команды», — заявил Станкович.

Встреча, которая состоялась на стадионе «РЖД Арена» 9 августа, завершилась со счетом 4:2.

Первый мяч в этой игре забил Алексей Батраков на 18-й минуте. На 26-й минуте Кристофер Мартинс счет сравнял, но на 49-й минуте «Локомотив» вышел вперед благодаря голу Дмитрия Воробьева. На 78-й минуте Эсекьель Барко снова сравнял счет, но на 79-й и 86-й минуте дважды забил Батраков. Всего на его счету хет-трик, он вышел в лидеры гонки бомбардиров — у него шесть голов за четыре тура.

