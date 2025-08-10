В «Локомотиве» объяснили позицию по лимиту на легионеров

В «Локомотиве» призвали не обращать внимания на разговоры о лимите на легионеров

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов после победы в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Спартака» заявил, что для достижения высоких результатов по итогам сезона ему вместе с командой необходимо продолжать усердно работать. Его слова приводит корреспондент «Газеты.Ru».

«Давайте не привязываться к тому, что будет с лимитом, который начнет работать через несколько лет. «Локомотив» — это клуб, который после смены руководящего и тренерского состава в 2022 году выбрал направление работы с российскими игроками, их подготовку. Да, есть перепады результатов, но мы видим, что команда способна добиваться побед, ее игроки становятся костяком в национальной сборной. Мы будем продолжать работу над этим, будем стараться расти, как тренерский штаб, вместе с игроками», — заявил Галактионов.

Встреча, которая состоялась на стадионе «РЖД Арена», завершилась со счетом 4:2.

Первый мяч в этой игре забил Алексей Батраков на 18-й минуте. На 26-й минуте Кристофер Мартинс счет сравнял, но на 49-й минуте «Локомотив» вышел вперед благодаря голу Дмитрия Воробьева. На 78-й минуте Эсекьель Барко снова сравнял счет, но на 79-й и 86-й минуте дважды забил Батраков. Всего на его счету хет-трик, он вышел в лидеры гонки бомбардиров — у него шесть голов за четыре тура.

