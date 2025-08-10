На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В «Локомотиве» объяснили позицию по лимиту на легионеров

В «Локомотиве» призвали не обращать внимания на разговоры о лимите на легионеров
true
true
true
close
Григорий Соколов/РИА Новости

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов после победы в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Спартака» заявил, что для достижения высоких результатов по итогам сезона ему вместе с командой необходимо продолжать усердно работать. Его слова приводит корреспондент «Газеты.Ru».

«Давайте не привязываться к тому, что будет с лимитом, который начнет работать через несколько лет. «Локомотив» — это клуб, который после смены руководящего и тренерского состава в 2022 году выбрал направление работы с российскими игроками, их подготовку. Да, есть перепады результатов, но мы видим, что команда способна добиваться побед, ее игроки становятся костяком в национальной сборной. Мы будем продолжать работу над этим, будем стараться расти, как тренерский штаб, вместе с игроками», — заявил Галактионов.

Встреча, которая состоялась на стадионе «РЖД Арена», завершилась со счетом 4:2.

Первый мяч в этой игре забил Алексей Батраков на 18-й минуте. На 26-й минуте Кристофер Мартинс счет сравнял, но на 49-й минуте «Локомотив» вышел вперед благодаря голу Дмитрия Воробьева. На 78-й минуте Эсекьель Барко снова сравнял счет, но на 79-й и 86-й минуте дважды забил Батраков. Всего на его счету хет-трик, он вышел в лидеры гонки бомбардиров — у него шесть голов за четыре тура.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Ранее в «Локомотиве» объяснили, что нужно команде для чемпионства.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами