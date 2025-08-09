Тренер «Спартака» ответил на вопрос об ультиматуме от руководства клуба

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович после поражения в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Локомотива» заявил, что не общался с руководством насчет своего будущего. Его слова приводит слова «Газета.Ru».

«У нас впереди «Зенит» и «Рубин» — это сложные матчи, но так сложился календарь. Но нет ничего невозможного. Что касается слухов, то мне до них нет никакого дела до них. Это разносится в СМИ, но это абсолютная ложь. В последнее время у меня не было никаких разговоров с руководством клуба, мне не ставили никаких ультиматумов. Вам должно быть стыдно от того, что вы пишите неправду», — заявил Станкович.

Встреча, которая состоялась на стадионе «РЖД Арена», завершилась со счетом 4:2.

Первый мяч в этой игре забил Алексей Батраков на 18-й минуте. На 26-й минуте Кристофер Мартинс счет сравнял, но на 49-й минуте «Локомотив» вышел вперед благодаря голу Дмитрия Воробьева. На 78-й минуте Эсекьель Барко снова сравнял счет, но на 79-й и 86-й минуте дважды забил Батраков. Всего на его счету хет-трик, он вышел в лидеры гонки бомбардиров — у него шесть голов за четыре тура.

