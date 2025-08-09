Тренер «Локомотива» объяснил победу над «Спартаком»

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов после победы в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Спартака» заявил, что его команда полностью заслужила этот результат. Его слова приводит слова «Газета.Ru».

«Спартак» — соперник очень высокого класса, у них подобраны игроки, обладающими большими качествами, особенно в атаке. Поэтому нам было важно играть организованно, структурно и дисциплинированно. В первом тайме ребята втягивались в эту игру, вспоминали принципы отбора против команды, которая действует в три центральных защитника. Да, «Спартак» больше владел мячом, но владеть мячом — не значит владеть инициативой. По функциональному состоянию команда добавляла. Здорово, что смогли исправиться после того, как запустили Дмитриева к себе в штрафную и переломили игру», — заявил Галактионов.

Встреча, которая состоялась на стадионе «РЖД Арена», завершилась со счетом 4:2.

Первый мяч в этой игре забил Алексей Батраков на 18-й минуте. На 26-й минуте Кристофер Мартинс счет сравнял, но на 49-й минуте «Локомотив» вышел вперед благодаря голу Дмитрия Воробьева. На 78-й минуте Эсекьель Барко снова сравнял счет, но на 79-й и 86-й минуте дважды забил Батраков. Всего на его счету хет-трик, он вышел в лидеры гонки бомбардиров — у него шесть голов за четыре тура.

