Названа причина, по которой «Локомотив» — не фаворит матча со «Спартаком»

Тренер Непомнящий заявил, что «Локомотив» не будет фаворитом матча со «Спартаком»
Виталий Тимкив/РИА Новости

Российский тренер Валерий Непомнящий признался, что не считает московский «Локомотив» фаворитом в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Спартаком». Его слова приводит «Евро-Футбол.ру».

«Для меня в этом матче «Локомотив» никакой не фаворит. «Спартак» вообще какая-то непредсказуемая команда, может проиграть команде слабее, а потом выиграть в дерби. Поэтому будет очень серьезная заруба, ни в коем случае здесь «Локомотив» не будет фаворитом», — сказал Непомнящий.

Главной встречей четвертого тура Российской премьер-лиги станет московское дерби «Локомотива» и «Спартака». Этот матч состоится 9 августа на «РЖД Арене» и начнется в 18:00 по московскому времени. Главным арбитром назначен Сергей Иванов.

После трех игр единоличным лидером является «Локомотив», набрав девять очков. По семь баллов в активе самарских «Крыльев Советов», калининградской «Балтики» и казанского «Рубина». Действующий чемпион страны «Краснодар» набрал шесть очков, московский ЦСКА и петербургский «Зенит» — пять, а столичные «Динамо» и «Спартак» — четыре. Красно-белые при этом расположились на 11-й строчке в турнирной таблице.

Ранее «Локомотив» отказал «Спартаку» в трансфере российского футболиста.

Футбол. Чемпионат России
