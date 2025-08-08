«Локомотив» отказал «Спартаку» в трансфере российского футболиста

«Локомотив» отказался от предложения «Спартака» о переходе защитника Ильи Самошникова в размере ₽300 млн рублей. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

Отмечается, что с учетом будущего ужесточения лимита «железнодорожники» хотят получить за 27-летнего игрока около € 5 млн.

30 июля тренер «Локомотива» Михаил Галактионов опроверг слухи об уходе Самошникова.

Главной встречей четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) станет московское дерби «Локомотива» и «Спартака». Этот матч состоится 9 августа на «РЖД Арене» и начнется в 18:00 по московскому времени. Главным арбитром назначен Сергей Иванов.

После трех игр единоличным лидером является «Локомотив», набрав девять очков. По семь баллов в активе самарских «Крыльев Советов», калининградской «Балтики» и казанского «Рубина». Действующий чемпион страны «Краснодар» набрал шесть очков, московский ЦСКА и петербургский «Зенит» — пять, а столичные «Динамо» и «Спартак» — четыре.

