«Три часа сна»: Хачанов сыграет на турнире в Цинциннати сразу после поражения в финале

Российский теннисист Карен Хачанов на своей странице в социальных сетях сообщил, что примет участие в турнире серии «Мастерс» в Цинциннати сразу после соревнования в Канаде.

«Три часа сна до Цинциннати», — написал Хачанов.

Хачанов дошел до финала еще одного «Мастерса» — в Торонто. В ночь на 8 августа он проиграл матч за трофей представителю США Бену Шелтону. Встреча, которая длилась 2 часа 48 минут, завершилась в трех сетах с результатом 7:6 (7:5), 4:6, 6:7 (3:7).

В матче 1/32 финала турнира в Цинциннати Хачанов сразится с победителем противостояния между австрийцем Себастьяном Офнером и представителем Франции Валентеном Руае.

Хачанову 29 лет, он имеет в своем активе восемь титулов ATP. Его лучшими результатами на турнирах Большого шлема являются полуфиналы Australian Open (2023) и US Open (2022). Он пропустил летние Олимпийские игры — 2024 в Париже, хотя Международный олимпийский комитет одобрил его кандидатуру для участия.

На летних Олимпийских играх — 2020 в Токио, которые состоялись в 2021 году из-за пандемии коронавирусной инфекции, Хачанов завоевал серебряную медаль в одиночном разряде, проиграв в финале турнира немецкому теннисисту Александру Звереву.

Ранее Хачанова похвалили после поражения в финале.