«Очень уверенно»: теннисиста Хачанова похвалили после поражения в финале

Член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко похвалил российского теннисистка Карена Хачанова после того, как он проиграл в финале турнира серии «Мастерс» в Торонто американцу Бену Шелтону. Его слова приводит Vprognoze.ru.

«Финал в Торонто держал в напряжении всех до самого заключительного розыгрыша. Карен в целом отлично провел весь турнир, играя очень уверенно в своем лучшем стиле», — сказал Селиваненко.

Встреча, которая длилась 2 часа 48 минут, завершилась в трех сетах с результатом 7:6 (7:5), 4:6, 6:7 (3:7).

Хачанову 29 лет, он имеет в своем активе восемь титулов ATP. Его лучшими результатами на турнирах Большого шлема являются полуфиналы Australian Open (2023) и US Open (2022). Он пропустил летние Олимпийские игры — 2024 в Париже, хотя Международный олимпийский комитет одобрил его кандидатуру для участия.

На летних Олимпийских играх — 2020 в Токио, которые состоялись в 2021 году из-за пандемии коронавирусной инфекции, Хачанов завоевал серебряную медаль в одиночном разряде, проиграв в финале турнира немецкому теннисисту Александру Звереву.

