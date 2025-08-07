На чемпионате России состоялся забег роботов и попал на видео

Забег роботов Снежка и Черныша прошел на чемпионате России по легкой атлетике

Забег двух роботов на 100-метровой дистанции открыл вечернюю программу первого дня чемпионата России по легкой атлетике. Соответствующая видеозапись была опубликована в Telegram-канале «В Казани поймут».

В забеге на 1— метров приняли участие два робота: Снежок, который был в белой футболке, и Черныш — соответственно, в черной. Перед стартом забега оба робота поприветствовали зрителей. Забег выиграл Снежок, который на старте чуть замешкался, однако сумел обогнать соперника.

Оба робота были изготовлены в Китае.

Национальное первенство по легкой атлетике проходит в Казани с 7 по 10 августа.

Российские атлеты с 2022 года не могут выступать на турнирах под эгидой World Athletics. В 2022 году после начала СВО России на Украине МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду — 2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

