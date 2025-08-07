На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Призер Олимпийских игр раскритиковала главу World Athletics

Богословская: надеемся, что Коу больше не будет возглавлять World Athletics
РИА Новости

Серебряный призер Олимпийских игр 1992 года по легкой атлетике Ольга Богословская выразила надежду, что глава World Athletics Себастьян Коу в будущем не будет возглавлять организацию. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Ориентируемся на 2027 год, когда будут перевыборы президента World Athletics. Очень надеемся на то, что Себастьян Коу больше не будет возглавлять международную федерацию. Как только он пришел к власти, сразу произошло отстранение ВФЛА», — заявила Богословская.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им было необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Медали россиян и белорусов не учитывались в неофициальном медальном зачете.

Ранее вице-чемпионка России сменила гражданство и будет выступать за Турцию.

