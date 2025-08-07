Регбист чуть не пропустил дебютную игру из-за собаки, которая съела его паспорт

Новозеландский регбист Лерой Картер едва не пропустил дебютный матч сборной из-за собаки, которая съела его паспорт. Об этом сообщает The Guardian.

«Я достал паспорт, чтобы сфотографировать его для менеджера команды, и просто оставил его на тумбочке у кровати. Собака пробежала по коридору, запрыгнула на кровать и просто сгрызла паспорт и мои капы», — заявил Картер.

Сборная Новой Зеландии сыграет в чемпионате по регби с национальными командами Аргентины, ЮАР и Австралии. 17 августа они сразятся с Аргентиной в Кордове, а 24-го — в Буэнос-Айресе.

28 февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В апреле 2022 года Федерации регби России (ФРР) объявили о приостановке членства во Всемирной федерации регби (World Rugby), с того момента российские национальные сборные не принимают участия в международных играх.

Ранее английский клуб запретил российскому регбисту играть с триколором.