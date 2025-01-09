Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Английский клуб запретил российскому регбисту играть с триколором

«Глостер» запретил регбисту Готовцеву играть с российским флагом на форме
close
Reuters

Регбийный клуб «Глостер» запретил российскому игроку Кириллу Готовцеву носить флаг своей страны на форме. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте английского клуба.

С 2015 года «Глостер» разрешает использовать в виде нашивки национальные атрибуты стран, за которые выступают его игроки. 4 января 2025 года Готовцев вышел на матч регбийной Премьер-лиги с триколором на форме.

«Мы по-прежнему поддерживаем санкции World Rugby 2022 года в отношении конфликта на Украине. Национальный флаг Кирилла не будет в дальнейшем появляться на его форме в соответствии с санкциями. Мы понимаем коннотации флага, о котором идет речь, и приносим извинения за любые оскорбления, которые это могло вызвать», — говорится в заявлении.

28 февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В апреле 2022 года Федерации регби России (ФРР) объявили о приостановке членства во Всемирной федерации регби (World Rugby), с того момента российские национальные сборные не принимают участия в международных играх.

Ранее команды из Подмосковья взяли золото и бронзу на турнире по регби-7.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами