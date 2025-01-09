Английский клуб запретил российскому регбисту играть с триколором

Регбийный клуб «Глостер» запретил российскому игроку Кириллу Готовцеву носить флаг своей страны на форме. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте английского клуба.

С 2015 года «Глостер» разрешает использовать в виде нашивки национальные атрибуты стран, за которые выступают его игроки. 4 января 2025 года Готовцев вышел на матч регбийной Премьер-лиги с триколором на форме.

«Мы по-прежнему поддерживаем санкции World Rugby 2022 года в отношении конфликта на Украине. Национальный флаг Кирилла не будет в дальнейшем появляться на его форме в соответствии с санкциями. Мы понимаем коннотации флага, о котором идет речь, и приносим извинения за любые оскорбления, которые это могло вызвать», — говорится в заявлении.

28 февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В апреле 2022 года Федерации регби России (ФРР) объявили о приостановке членства во Всемирной федерации регби (World Rugby), с того момента российские национальные сборные не принимают участия в международных играх.

Ранее команды из Подмосковья взяли золото и бронзу на турнире по регби-7.