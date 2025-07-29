Умер экс-чемпион мира по боксу Дуайт Мохаммед Кави

Экс-чемпион мира по боксу Кави умер на 73-м году жизни после борьбы с деменцией

Американский боксер Дуайт Мохаммед Кави, который начал заниматься боксом в тюрьме и стал чемпионом мира в двух весовых категориях, скончался в возрасте 72 лет. Об этом сообщил портал ESPN.

Сестра Кави, Ванда Кинг, рассказала порталу, что он умер в пятницу, 25 июля, после пяти лет борьбы с деменцией.

Кави родился в Балтиморе и вырос в Кэмдене. Он участвовал в соревнованиях по боксу в тюрьме штата Рауэй, отбывая наказание за вооруженное ограбление, и стал профессиональным боксером в возрасте 25 лет, вскоре после освобождения в 1978 году.

Свою боксерскую карьеру он завершил в 1998 году в возрасте 46 лет с рекордом 41-11-1 и 25 нокаутами. В 2004 году его включили в Международный зал боксерской славы.

После ухода с ринга Кави работал тренером по боксу, защитником прав молодежи и консультантом по вопросам наркомании и алкоголизма.

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