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Призер Олимпиады погиб от удара молнии

Норвежский лыжник Гренвольд погиб от удара молнии
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Kevork Djansezian/Getty Images

Норвежский лыжник Аудун Гренвольд погиб от удара молнии, сообщает VG.

49-летний спортсмен погиб 12 июля.

Норвежская федерация лыжного спорта подтвердила смерть Гренвольда, выразив соболезнования. В 2010 году Гренвольд выиграл бронзовую медаль Олимпиады во фристайле.

6 июля 2025 года стало известно, что двукратный победитель чемпионата России по боксу Сергей Башкиров скончался в возрасте 54 лет после продолжительной болезни.

Он умер 4 июля.

Башкиров, которого прозвали Сибирским Тайсоном, умер из-за опухоли. В семье спортсмена рассказали, что у него была опухоль спинного мозга, которая распространилась на все отделы позвоночника. Башкиров перенес два хирургических вмешательства и 24 сеанса лучевой терапии, однако это не помогло ему справиться с заболеванием. Его организм не выдержал такой серьезной нагрузки.

Ранее скаут московского ЦСКА умер в 27 лет.

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