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УЕФА оштрафовал «Челси» на €80 млн

УЕФА оштрафовал лондонский «Челси» на €20+60 млн за нарушение финансовых правил
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Kacper Pempel/Reuters

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал лондонский «Челси» на €20 млн за нарушение финансовых правил и еще на €60 млн — в качестве условного штрафа, сообщает сайт организации.

Лондонский клуб согласился на четырехлетний период наблюдения.

В прошлом сезоне «Челси» стал победителем Лиги конференций, а также занял четвертое место в Английской премьер-лиге (АПЛ).

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее тренер «Челси» назвал США неподходящим местом для клубного чемпионата мира.

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