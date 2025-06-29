Тренер «Челси» назвал США неподходящим местом для клубного чемпионата мира

Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска назвал США неподходящим местом для проведения клубного чемпионата мира из-за того, что игра его команды с лиссабонской «Бенфикой» была прервана на два часа из-за грозы, передает ESPN.

«Я могу понять, когда это делается из соображений безопасности, тогда матч нужно переносить. Но если вы прерываете 7—8 матчей, это означает, что, возможно, здесь в США неподходящее место для турнира», — сказал Мареска.

Встреча прошла в Шарлотте и завершилась победой «Челси» со счетом 4:1. В составе победителей забитыми мячами отметились Рис Джеймс, Кристофер Нкунку, Педру Нету и Киран Дьюсберри-Холл. У проигравшей команды единственный мяч на счету Анхеля Ди Марии, реализовавшего пенальти.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию события.

Ранее определился первый четвертьфиналист клубного чемпионата мира по футболу.