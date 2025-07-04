Футболисты «Рубина» не могут вылететь на матчи в «Ростов» из-за закрытия казанского аэропорта

Юношеские команды «Рубина» не могут вылететь на игры из-за закрытия аэропорта

Юношеские команды казанского «Рубина» не могут вылететь на игры в рамках тура ЮФЛ с «Ростовом» из-за закрытия аэропорта в Казани, сообщает Sport Baza.

Матчи трех команд пришлось перенести на 6 июля из-за воздушных ограничений, которые были введены над Казанью 4 июля. Футболисты должны были вылететь в Минеральные Воды, но так и не смогли это сделать. Теперь «Рубин» вылетит в пункт назначения 5 июля в 3 часа ночи.

Сейчас работа казанского аэропорта уже восстановлена. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

Рано утром 4 июля в аэропорту Гагарин в Саратове также ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. Чуть позже была приостановлена работа аэропортов Туношна в Ярославле и Курумоч в Самаре. Как рассказал Кореняко, соответствующие решения были приняты ради обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Ранее в Госдуме высказались о проблеме закрытия футбольных и хоккейных клубов.