На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Футболисты «Рубина» не могут вылететь на матчи в «Ростов» из-за закрытия казанского аэропорта

Юношеские команды «Рубина» не могут вылететь на игры из-за закрытия аэропорта
true
true
true
close
Юношеская футбольная лига

Юношеские команды казанского «Рубина» не могут вылететь на игры в рамках тура ЮФЛ с «Ростовом» из-за закрытия аэропорта в Казани, сообщает Sport Baza.

Матчи трех команд пришлось перенести на 6 июля из-за воздушных ограничений, которые были введены над Казанью 4 июля. Футболисты должны были вылететь в Минеральные Воды, но так и не смогли это сделать. Теперь «Рубин» вылетит в пункт назначения 5 июля в 3 часа ночи.

Сейчас работа казанского аэропорта уже восстановлена. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

Рано утром 4 июля в аэропорту Гагарин в Саратове также ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. Чуть позже была приостановлена работа аэропортов Туношна в Ярославле и Курумоч в Самаре. Как рассказал Кореняко, соответствующие решения были приняты ради обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Ранее в Госдуме высказались о проблеме закрытия футбольных и хоккейных клубов.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами