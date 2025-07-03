В Госдуме высказались о проблеме закрытия футбольных и хоккейных клубов

Депутат Свищев: сейчас не самые лучшие времена для бизнеса в спорте

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев в комментарии для Legalbet высказался о проблеме закрытия в России профессиональных клубов элитных дивизионов в ведущих видах спорта.

«Тенденция неприятная, это правда. Это общее положение бизнеса, все понимают, что сейчас не самые лучшие времена. Многие компании сворачивают или сокращают свои инвестиции в спорт. Это отражается на наших клубах, которые стоят дорого. Происходящее — это нынешние проблемы бизнеса», — отметил депутат.

Свищев подчеркнул, что клубам необходимо сейчас грамотно планировать бюджеты, выстраивая зарплатную систему. При этом он понимает, что в футболе и хоккее оклады игроков диктует рынок, а сами футболисты и хоккеисты смотрят на зарубежных коллег и ориентируются на этот уровень, что наносит непоправимый удар по бюджетам некоторых команд.

О прекращении существования этим летом объявили подмосковные «Химки», сохранившие по спортивному принципу прописку в Российской премьер-лиге, но не получившие лицензии от Российского футбольного союза. В непонятной ситуации находится вышедшее в РПЛ московское «Торпедо», руководство которого было арестовано по делу о даче взятки арбитру. В Континентальной хоккейной лиге подтвердил свое снятие с турнира подмосковный «Витязь».

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