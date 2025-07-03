На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме высказались о проблеме закрытия футбольных и хоккейных клубов

Депутат Свищев: сейчас не самые лучшие времена для бизнеса в спорте
true
true
true
close
ФК «Химки»

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев в комментарии для Legalbet высказался о проблеме закрытия в России профессиональных клубов элитных дивизионов в ведущих видах спорта.

«Тенденция неприятная, это правда. Это общее положение бизнеса, все понимают, что сейчас не самые лучшие времена. Многие компании сворачивают или сокращают свои инвестиции в спорт. Это отражается на наших клубах, которые стоят дорого. Происходящее — это нынешние проблемы бизнеса», — отметил депутат.

Свищев подчеркнул, что клубам необходимо сейчас грамотно планировать бюджеты, выстраивая зарплатную систему. При этом он понимает, что в футболе и хоккее оклады игроков диктует рынок, а сами футболисты и хоккеисты смотрят на зарубежных коллег и ориентируются на этот уровень, что наносит непоправимый удар по бюджетам некоторых команд.

О прекращении существования этим летом объявили подмосковные «Химки», сохранившие по спортивному принципу прописку в Российской премьер-лиге, но не получившие лицензии от Российского футбольного союза. В непонятной ситуации находится вышедшее в РПЛ московское «Торпедо», руководство которого было арестовано по делу о даче взятки арбитру. В Континентальной хоккейной лиге подтвердил свое снятие с турнира подмосковный «Витязь».

Ранее первый тренер Сафонова призвал голкипера уйти из «ПСЖ».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами