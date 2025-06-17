На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Рубин» сделал заявление из-за срыва трансфера второго бомбардира РПЛ в «Зенит»

«Рубин» сделал официальное заявление по срыву трансфера Даку в «Зенит»
close
ФК «Рубин»

Казанский «Рубин» в Telegram-канале сделал официальное заявление по срыву перехода игрока команды Мирлинда Даку в петербургский «Зенит», отметив, что футболист начнет летние сборы в составе клуба из Казани.

«По итогам переговоров ФК «Зенит» и футболиста стороны не пришли к соглашению о подписании контракта. Мирлинд Даку после дополнительных дней отпуска, которые получили все наши футболисты, выступавшие в июне за национальные сборные, присоединится к «Рубину» на летних сборах», — указано в сообщении.

Информация об интересе «Зенита» к Даку появилась 12 июня. По информации СМИ, стороны находятся в стадии переговоров. Указано, что казанский клуб готов отпустить своего футболиста.

Даку выступает за «Рубин» с июля 2023 года. В сезоне-2024/25 в Российской премьер-лиге (РПЛ) он провел 26 матчей, в которых забил 15 мячей, что позволило ему стать вторым бомбардиром РПЛ.

В заключительном туре РПЛ «Зенит» на своем поле разгромил грозненский «Ахмат» — 3:0. «Рубин» на домашнем стадионе оказался сильнее «Оренбурга», матч закончился со счетом 4:2.

Ранее Валерий Карпин рассказал, звали ли его в «Зенит».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами