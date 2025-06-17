Карпин рассказал, звали ли его в «Зенит»

Карпин рассказал, что его не звали в «Зенит»

Новый главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин заявил, что его не звали в петербургский «Зенит», передает «Чемпионат».

«Зенит» ко мне не обращался. Зачем они устроили кампанию против меня? Выводы делайте сами», — сказал Карпин.

«Динамо» официально объявило о назначении Карпина на пост главного тренера команды 13 июня.

Карпин возглавляет сборную России с середины 2021 года после отставки Станислава Черчесова. По ходу минувшего сезона специалист покинул «Ростов», который тренировал.

Марцел Личка был уволен из московского «Динамо» 1 мая 2025 года. За несколько дней до этого, 29 апреля, «Динамо» проиграло московскому «Спартаку» 1:2 в полуфинальном матче Пути регионов Кубка России и завершило выступление на турнире. В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) клуб стал пятым по итогам сезона. После этого руководить командой стал Гусев.

Ранее у Карпина обнаружили неочевидную задачу в «Динамо».