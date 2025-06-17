Черчесов назвал главную причину, почему российские игроки не востребованы в Европе

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о причинах, почему российские футболисты почти не уезжают в ведущие европейские чемпионаты.

«У этого много нюансов. Деньги, конечно, решают в этом вопросе большую роль, но не главную. Европейские клубы тоже можно понять, они не будут просто так брать какого-то игрока-иностранца. Все-таки в некоторых лигах, например, в Италии, не свои футболисты рассматриваются в последнюю очередь. В каких-то чемпионатах есть другие тонкости», — подчеркнул специалист в разговоре с Legalbet.

Черчесов также отметил, что на вопрос приглашения российских игроков в зарубежные чемпионаты влияет и специальная военная операция. Однако он так же считает, что действительно хорошему игроку ничто не помешает попасть в зарубежный топ-клуб, а отсутствие трансферов означает, что уровень российских игроков просто не устраивает европейские команды.

Ранее игроку сборной России по футболу дали совет по поводу карьеры.