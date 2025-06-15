Игроку сборной России по футболу дали совет по поводу карьеры

Российский тренер Сергей Ташуев выразил мнение, что полузащитнику «Ахмата» Лечи Садулаеву лучше всех подошел бы переход в «Краснодар». Его слова приводит «Советский спорт».

«Лечи давно уже перерос уровень родного клуба. У него два пути: либо с «Ахматом» подниматься на высоты, а они при мне недавно были пятыми, либо идти в клуб, где он достигнет ещё больших высот. В «Краснодаре» он подошел под стилистику игры. Из топ-клубов это наиболее подходящий вариант», — заявил Ташуев.

25-летний Садулаев стал лучшим игроком «Ахмата» в минувшем сезоне: в 35 матчах за клуб он забил три мяча и отдал четыре голевые передачи.

«Ахмат» по итогам сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ) занял 14-е место, набрав 25 баллов за 30 туров. В стыковых матчах за сохранение прописки в РПЛ грозненцы обыграли екатеринбургский «Урал» со счетом 3:2 по сумме двух матчей.

Ранее Марко Николич объяснил свой уход из ЦСКА.