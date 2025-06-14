«Не лучший вариант»: российский футболист о совмещении постов Карпиным в сборной и «Динамо»

Бывший футболист Дмитрий Булыкин заявил, что совмещение Валерием Карпиным постов тренера в сборной России и московском «Динамо» — не лучший вариант, передает «Матч ТВ».

«Совмещение сборной и «Динамо» для меня не лучший вариант. Потому что сборная тоже в каком‑то плане клуб. Когда тренер в двух клубах одновременно, это никому не идет на пользу», — сказал Булыкин.

«Динамо» подписало контракт с 56-летним специалистом 12 июня, официальное объявление о сотрудничестве, рассчитаном до 2028 года, состоялось в эфире программы «Что? Где? Когда?» 13 июня. Состав его тренерского штаба в клубе станет известен позднее.

«Динамо» заняло в прошлом сезоне четвертое место в Российской премьер-лиге. За четыре тура окончания чемпионата был отправлен в отставку чех Марцел Личка, с которым бело-голубые едва не стали чемпионами России в 2024-м году. Тогда команда лидировала в РПЛ перед последним туром, но, уступив «Краснодару» (0:1), опустилась на третье место, пропустив вперед петербургский «Зенит» и своего соперника по последнему матчу.

Ранее Карпину предрекли успехи в «Динамо».