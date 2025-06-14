Карпину предрекли успехи в «Динамо»

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин в интервью «Газете.Ru» заявил, что сотрудничество Валерия Карпина со столичным «Динамо» может стать продуктивным для обеих сторон.

«Прежде всего, Карпин — опытный и ценный специалист. То, что он будет совмещать работу в «Динамо» с работой в национальной команде — никаких проблем. Он показал в последние годы, что способен качественно работать, ставить свою игру, достигать результата. Думаю, что у «Динамо» хорошие перспективы на будущий сезон», — заявил Гладилин.

«Динамо» подписало контракт с 56-летним специалистом 12 июня, официальное объявление о сотрудничестве, рассчитаном до 2028 года, состоялось в эфире программы «Что? Где? Когда?» 13 июня. Состав его тренерского штаба в клубе станет известен позднее.

«Динамо» заняло в прошлом сезоне четвертое место в Российской премьер-лиге. За четыре тура окончания чемпионата был отправлен в отставку чех Марцел Личка, с которым бело-голубые едва не стали чемпионами России в 2024-м году. Тогда команда лидировала в РПЛ перед последним туром, но, уступив «Краснодару» (0:1), опустилась на третье место, пропустив вперед петербургский «Зенит» и своего соперника по последнему матчу.

Ранее Александр Мостовой подверг критике главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева.