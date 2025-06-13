Экс-футболист «Спартака»: работа в «Динамо» не помешает Карпину в сборной

Бывший футболист московского «Спартака» Максим Деменко в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» заявил, что назначение на пост тренера московского «Динамо» не помешает Валерию Карпину в сборной.

«Я думаю, пока совмещение постов не помешает Карпину. Пока сборная не играет отборочные матчи. Многие спорили, что тренер сборной не должен работать в клубе. Но сейчас такой проблемы не существует. Для «Динамо» Карпин является хорошим тренером, он уже проверенный специалист», — сказал Деменко.

Карпин возглавляет сборную России с середины 2021 года после отставки Станислава Черчесова. По ходу минувшего сезона специалист покинул «Ростов», который тренировал.

Марцел Личка был уволен из московского «Динамо» 1 мая 2025 года. За несколько дней до этого, 29 апреля, «Динамо» проиграло московскому «Спартаку» 1:2 в полуфинальном матче Пути регионов Кубка России и завершило выступление на турнире. В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) клуб стал пятым по итогам сезона. После этого руководить командой стал Ролан Гусев.

Ранее Карпин подвел итоги после крупной победы России над Белоруссией.