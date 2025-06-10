Карпин подвел итоги после крупной победы России над Белоруссией

Тренер сборной России Карпин о победе над Белоруссией: удовлетворение от матча

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в эфире «Матч ТВ» заявил, что испытывает удовлетворение после победы над национальной командой Белоруссии в товарищеском матче.

«Была задумчивость, как еще улучшить нашу игру в атаке, как располагаться. Понятно, что лучше бы было не пропускать, была серия рикошетов. Можно сказать, случайность. После счета 4:0 перестали вперед играть, бежать, соперник больше начал катать мяч на нашей половине поля. Удовлетворение от матча», — сказал Карпин.

Встреча, которая состоялась на новом Национальном футбольном стадионе, завершилась с результатом 4:1. Четыре мяча (покер) в составе российской команды забил нападающий московского «Динамо» Ярослав Гладышев, который в поединке установил рекорд сборной. Единственный гол в составе белорусской команды оформил Вадим Пигас.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи, главным арбитром которой был назначен Саят Карабаев из Казахстана.

6 июня россияне дома сыграли вничью против национальной команды Нигерии. Встреча, которая состоялась на московском стадионе «Лужники», завершилась со счетом 1:1. Сборная России впервые пропустила мяч с 2023 года. Сухая серия команды насчитывала восемь игр. Ворота команды в этом поединке защищал голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов, допустивший результативную ошибку, приведшую к голу.

Ранее сборная России оригинально отреагировала на победу над Белоруссией.