Булыкин оценил конкуренцию в нападении «Зенита» в случае перехода Даку

Булыкин: надеюсь переход Даку в «Зенит» не для того, чтобы он был и не играл

Знаменитый в прошлом отечественный нападающий Дмитрий Булыкин, во время игровой карьеры выступавший за московские «Локомотив» и «Динамо», а также за многие зарубежные клубы, включая немецкий «Байер», «Твенте» и «Аякс» из Нидерландов и бельгийский «Андерлехт», высказался о возможном переходе в санкт-петербургский «Зенит» албанского нападающего «Рубина» Мирлинда Даку.

«Даку – хороший футболист. Он доказал это в не самом топовом клубе. А в «Зените», где еще лучше партнеры, у него будет еще больше возможностей. Здоровая конкуренция всегда помогает всем прогрессировать, поэтому будем надеяться, что «Зениту» это пойдет на пользу. И переход сделан не только для того, чтобы футболист был и не играл. Посмотрим, как Семак будет справляться с таким количеством хороших футболистов. Но еще, может быть, кого-то в аренду отпустят», — подчеркнул Булыкин.

Даку в минувшем чемпионате Российской премьер-лиги стал вторым бомбардиром после спартаковца Манфреда Угальде, забив 15 мячей в 26-ти проведенных встречах. Кроме того, на его счету шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Спартак» может усилиться нападающим из Европы.