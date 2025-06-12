На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Спартак» может усилиться нападающим из Европы

Metaratings: «Спартаку» предложили российского нападающего «Копенгагена» Онугху
close
onugha9/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Российский нападающий Герман Онугха, на данный момент выступающий в Дании, был предложен московскому «Спартаку» в качестве возможного усиления. Об этом сообщает Metaratings.

Права на 28-летнего форварда принадлежат датскому «Копенгагену». На данный момент Онугха выступает за «Вайле» из той же страны. Отмечается, что возможный переход может сильно осложнить внешнеполитическая обстановка и транзакции с датскими банками.

Онугха родился в Москве, рос с матерью и ее родителями в Пензе. Отец футболиста — из Нигерии. Герман является воспитанником пензенского футбола, профессиональную карьеру начал в местном «Зените». В 2018 году перешел в «Краснодар», однако за основу провел лишь три матча во всех турнирах и был переведен во вторую команду черно-зеленых, за которую провел 59 матчей и забил 17 мячей. Также в России играл за «Тамбов», «Рубин» и «Крылья Советов».

В 2024 году футболист перешел в «Копенгаген» из «Вайле», однако чуть позже вернулся в свой предыдущий клуб на правах аренды.

Ранее сообщалось, что второй бомбардир РПЛ может перейти в «Зенит».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами