«Спартак» может усилиться нападающим из Европы

Российский нападающий Герман Онугха, на данный момент выступающий в Дании, был предложен московскому «Спартаку» в качестве возможного усиления. Об этом сообщает Metaratings.

Права на 28-летнего форварда принадлежат датскому «Копенгагену». На данный момент Онугха выступает за «Вайле» из той же страны. Отмечается, что возможный переход может сильно осложнить внешнеполитическая обстановка и транзакции с датскими банками.

Онугха родился в Москве, рос с матерью и ее родителями в Пензе. Отец футболиста — из Нигерии. Герман является воспитанником пензенского футбола, профессиональную карьеру начал в местном «Зените». В 2018 году перешел в «Краснодар», однако за основу провел лишь три матча во всех турнирах и был переведен во вторую команду черно-зеленых, за которую провел 59 матчей и забил 17 мячей. Также в России играл за «Тамбов», «Рубин» и «Крылья Советов».

В 2024 году футболист перешел в «Копенгаген» из «Вайле», однако чуть позже вернулся в свой предыдущий клуб на правах аренды.

Ранее сообщалось, что второй бомбардир РПЛ может перейти в «Зенит».