Стал известен победитель Лиги чемпионов

Футбольный клуб «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии впервые в истории стал победителем азиатской Лиги чемпионов. В решающем матче они одолели коллектив «Кавасаки Фронтале» из Японии.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в городе Джидда, завершилась со счетом 2:0. Оба мяча были забиты в первом тайме: на 35-й минуте отличился бразильский защитник Галено, а на 42-й — ивуариец Франк Кессье.

Помимо Галено и Кессье, в составе «Аль-Ахли» также выступают экс-вратарь «Челси» Эдуар Менди, экс-форвард «Лестера» и «Манчестер Сити» Рияд Марез, бывший нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино, а также экс-игрок «Брентфорда» Айван Тоуни.

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