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Стал известен победитель Лиги чемпионов

«Аль-Ахли» впервые в истории выиграл азиатскую Лигу чемпионов
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Robert Michael/Global Look Press

Футбольный клуб «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии впервые в истории стал победителем азиатской Лиги чемпионов. В решающем матче они одолели коллектив «Кавасаки Фронтале» из Японии.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в городе Джидда, завершилась со счетом 2:0. Оба мяча были забиты в первом тайме: на 35-й минуте отличился бразильский защитник Галено, а на 42-й — ивуариец Франк Кессье.

Помимо Галено и Кессье, в составе «Аль-Ахли» также выступают экс-вратарь «Челси» Эдуар Менди, экс-форвард «Лестера» и «Манчестер Сити» Рияд Марез, бывший нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино, а также экс-игрок «Брентфорда» Айван Тоуни.

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии.

Ранее «Интер» обыграл «Верону» в матче чемпионата Италии.

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