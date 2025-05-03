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«Интер» обыграл «Верону» в матче чемпионата Италии

«Интер» обыграл «Верону» со счетом 1:0 в 35-м туре Серии А
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Alessandro Garofalo/Reuters

«Интер» обыграл «Верону» в матче 35-го тура чемпионата Италии по футболу.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Джузеппе Меацца», завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч забил полузащитник Кристьян Аслани на 9-й минуте с пенальти.

За три тура до конца национального первенства «Интер» занимает вторую строчку в таблице, набрав 74 очка. У лидирующего «Наполи» 77 баллов. В текущем туре неаполитанцы также одержали минимальную победу над «Лечче».

«Верона» располагается на 15-м месте с 32 очками.

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии.

Ранее «ПСЖ» с Сафоновым проиграл «Страсбуру» в матче чемпионата Франции.

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