«Интер» обыграл «Верону» в матче чемпионата Италии

«Интер» обыграл «Верону» со счетом 1:0 в 35-м туре Серии А

«Интер» обыграл «Верону» в матче 35-го тура чемпионата Италии по футболу.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Джузеппе Меацца», завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч забил полузащитник Кристьян Аслани на 9-й минуте с пенальти.

За три тура до конца национального первенства «Интер» занимает вторую строчку в таблице, набрав 74 очка. У лидирующего «Наполи» 77 баллов. В текущем туре неаполитанцы также одержали минимальную победу над «Лечче».

«Верона» располагается на 15-м месте с 32 очками.

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